La Coupe du Monde 2026 se joue sur le sol américain, le bastion de Nike, et Adidas a une chance historique de lui prendre son marché, son image et sa domination. Les deux marques ont déjà sorti leurs armes : campagnes marketing aux stratégies opposées, guerre des maillots officiels, éditions limitées et activation digitale à échelle mondiale. Décryptage avec Jonathan Lumbroso, ex-directeur marketing d'Alven, l'un des premiers fonds d'investissement tech en France, et fondateur d'iytro.
Mondial 2026 : Adidas va-t-il humilier Nike chez lui ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro