 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mondial 2026 : Adidas va-t-il humilier Nike chez lui ?

information fournie par France 24 09/06/2026 à 22:43

La Coupe du Monde 2026 se joue sur le sol américain, le bastion de Nike, et Adidas a une chance historique de lui prendre son marché, son image et sa domination. Les deux marques ont déjà sorti leurs armes : campagnes marketing aux stratégies opposées, guerre des maillots officiels, éditions limitées et activation digitale à échelle mondiale. Décryptage avec Jonathan Lumbroso, ex-directeur marketing d'Alven, l'un des premiers fonds d'investissement tech en France, et fondateur d'iytro.

Sport

Vidéos les + vues

1

Bruel : malgré la prescription, certaines accusations pourraient être jugées

information fournie par France 24 09 juin
2

Philippines: un puissant séisme fait au moins 35 morts, une douzaine de disparus

information fournie par AFP 09 juin
3

Xi Jinping veut porter la relation avec la Corée du Nord à "de nouveaux sommets"

information fournie par AFP 09 juin
9
4

Kim Jong-un, "la transformation miraculeuse"

information fournie par France 24 09 juin
5

SCAF : comment le grand avion de combat européen s'est écrasé avant de décoller

information fournie par France 24 09 juin
1
6

Vagues de chaleur à répétition : l'Inde suffoque et souffre des pénuries d'eau

information fournie par France 24 09 juin
7

Adrien Couret (Aéma Groupe) : “Les Français ne sont pas loin de la moyenne européenne sur la capitalisation des retraites”

information fournie par Ecorama 09 juin
8

Mondial-2026: les Norvégiens en vikings pour la photo d’équipe

information fournie par AFP Video 09 juin
1

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3
2

En Algérie, le harcèlement judiciaire des opposants

information fournie par France 24 03 juin
3

Hommage à Edgar Morin : Macron salue "un destin exceptionnel du siècle" qui ne céda jamais à "la vérité d'un seul camp"

information fournie par AFP 03 juin
3
4

Un rallye boursier malgré les troubles géopolitiques

information fournie par Sycomore AM 03 juin
5

Les cryptos et le bitcoin bientôt taxés ?

information fournie par Ecorama 05 juin
4
6

La crypto décryptée : tout comprendre sur la tokénisation vol. 2

information fournie par Boursorama 05 juin
7

La Russie de Poutine recule sur le front ukrainien : l'UE peut-elle forcer Moscou à la paix ?

information fournie par France 24 05 juin
2
8

Décès de Bernardette Chirac, veuve de Jacques Chirac mais aussi femme politique et engagée

information fournie par AFP 06 juin
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

Cannes: "C'est énorme", réagit Cristian Mungiu après sa deuxième Palme d'or pour "Fjord"

information fournie par AFP Video 24 mai
3
5

Omar et Mounir, en mission contre les violences conjugales

information fournie par France 24 24 mai
6

Une stratégie d’investissement à la portée de tous : LA DIVERSIFICATION !

information fournie par Amundi 21 mai
7

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
8

La Monnaie de Paris lance le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur

information fournie par AFP 26 mai
14

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank