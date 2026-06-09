Il s'appelle Omar Artan. Il est Somalien et avait été désigné meilleur arbitre africain l'an dernier. Pourtant, il a été refoulé samedi à son arrivée aux États-Unis. La FIFA s'est résignée et a annoncé qu'il n'officierait pas durant la Coupe du monde de football. En Somalie, c'est l'indignation.
Mondial-2026 : Un arbitre somalien refoulé à Los Angeles
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