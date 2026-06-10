L'équipe de France féminine a validé sa qualification pour le Mondial 2027 en battant l'Irlande du Nord. Elle jouera sa cinquième Coupe du monde consécutive.
Football : les Bleues qualifiées pour la Coupe du monde 2027 au Brésil
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro