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Les banques financent toujours trop les hydrocarbures (ONG)

information fournie par France 24 09/06/2026 à 18:32

Les banques du monde ont encore augmenté leurs investissements dans le secteur des énergies fossiles en 2025. C'est la conclusion du rapport "banking on climate chaos", publié par un groupe d'ONG. Le document délivre en revanche un satisfecit aux banques françaises qui, à rebours de la tendance internationale, ont réduit leurs investissements dans le secteur. Selon l'AIE, pour réussir la transition énergétique, il faudrait réduire le financement des énergies fossiles de 60% par an d'ici 2030.

Environnement

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