Des nuages de fumée s'élèvent au-dessus des villages du sud du Liban après des frappes israéliennes, y compris près de la forteresse médiévale stratégique de Beaufort, dont l'armée israélienne s'est emparée. IMAGES
D'épais nuages de fumée après des frappes israéliennes sur des villages du sud du Liban
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