Emmanuel Macron a déclaré mercredi en Conseil des ministres que l'affaire Lyhanna, où "il est évident qu'il y a eu des dysfonctionnements manifestes", posait "la confiance en nos institutions", rapporte la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon. IMAGES
Lyhanna: pour Macron, "la confiance en nos institutions est posée"
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