Louvre: Des visiteurs font la queue en attendant de savoir si la grève est reconduite

information fournie par AFP Video 17/12/2025 à 10:36

Des visiteurs font la queue devant la pyramide du Louvre alors que les salariés se réunissent pour reconduire ou non la grève, nouvelle épreuve pour un établissement en crise dont la présidente est réentendue en fin de journée au Sénat sur les failles de sécurité. IMAGES

