Dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles de l'AFC/ M23 soutenus par le Rwanda ont annoncé leur intention de se retirer de la ville d'Uvira, sous certaines conditions. "C'est un non-événement et c'est une diversion" , estime Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, qui est notre invité. "Pourquoi, alors que la pression a été de manière claire faite sur le Rwanda, c'est le M23 qui doit dire "c'est moi le fautif, je vais quitter Uvira" ? Il est évident que c'est une manœuvre qui vise à distraire le médiateur américain qui est engagé à prendre des actions, car il est évident que ce qui s'est passé à Uvira est inacceptable", poursuit-il.
L'AFC/M23 prêt à se retirer d'Uvira : "Une diversion" selon le ministre congolais Patrick Muyaya
