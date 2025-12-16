 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'AFC/M23 prêt à se retirer d'Uvira : "Une diversion" selon le ministre congolais Patrick Muyaya

information fournie par France 24 16/12/2025 à 23:00

Dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles de l'AFC/ M23 soutenus par le Rwanda ont annoncé leur intention de se retirer de la ville d'Uvira, sous certaines conditions. "C'est un non-événement et c'est une diversion" , estime Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, qui est notre invité. "Pourquoi, alors que la pression a été de manière claire faite sur le Rwanda, c'est le M23 qui doit dire "c'est moi le fautif, je vais quitter Uvira" ? Il est évident que c'est une manœuvre qui vise à distraire le médiateur américain qui est engagé à prendre des actions, car il est évident que ce qui s'est passé à Uvira est inacceptable", poursuit-il.

Vidéos les + vues

1

Hong Kong: la famille de Jimmy Lai arrive au tribunal pour le verdict de son procès

information fournie par AFP Video 15 déc.
2

Automobile : l’UE fait marche arrière sur l'électrique

information fournie par France 24 11:25
1
3

Explosion dans l'Ain: la préfète de l'Ain fait un point de situation

information fournie par AFP Video 08:54
4

PEA ou compte-titres ordinaire (CTO) : quel compte pour investir en Bourse ?

information fournie par Tout sur mes finances  11:36
5

Dermatose: dans le Sud-Ouest, Genevard défend sa stratégie, assure "entendre" les éleveurs

information fournie par AFP 15 déc.
6

Hong Kong : l'ex-magnat prodémocratie Jimmy Lai reconnu coupable d'atteinte à la sécurité nationale

information fournie par AFP 15 déc.
7
7

La France est-elle toujours une puissance agricole ?

information fournie par France 24 00:22
4
8

Dermatose, Mercosur: des agriculteurs des Yvelines bloquent la nationale 12

information fournie par AFP Video 12:57
1

Budget de la Sécu adopté : sur la CSG, qui va payer l’addition ?

information fournie par Ecorama 10 déc.
3
2

Bregeon: Lecornu juge "possible" de doter la France d'un budget d'ici au 31 décembre

information fournie par AFP Video 10 déc.
1
3

Françoise Benhamou : "Nos petites négligences mises bout à bout peuvent être dramatiques !"

information fournie par Ecorama 10 déc.
4

Les particuliers à l’origine d’une bulle sur l’or et sur les actions liées à l’IA ?

information fournie par Ecorama 10 déc.
4
5

Nobel: des doutes s'installent sur la venue à Oslo de l'opposante vénézuélienne Machado

information fournie par AFP 10 déc.
2
6

Maroc: une pelleteuse enlève les décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès

information fournie par AFP Video 10 déc.
7

Le Journal des biotechs : Marc Le Bozec (OSE Immuno), Frédéric Gomez (Pharmium Securities)

information fournie par Boursorama 10 déc.
8

L'Otan appelle à "tester" Poutine pour voir "s'il veut la paix en Ukraine"

information fournie par AFP 11 déc.
10
1

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
2

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
5

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1
6

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4
7

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9
8

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank