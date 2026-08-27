Battus par le club turc du Fenerbahçe, les Lyonnais ne disputeront pas la plus prestigieuse des coupes d'Europe cette année. Six ans après leur dernière campagne en Ligue des Champions, les Lyonnais avaient l'ambition d'un retour. Ils devront se contenter de la Ligue Europa, comme Marseille et Rennes.
Ligue des champions : désillusion pour les Lyonnais, éliminés en barrages par Fenerbahçe
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