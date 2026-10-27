Au Brésil, la réélection de Lula comme président a été accueillie avec soulagement par les défenseurs de l'environnement, même s'il reste critiqué pour son soutien à l'exploration pétrolière au large de l'Amazonie. Après avoir accueilli la COP30 à Belém en 2025, Lula maintient son objectif : mettre fin à la déforestation d’ici 2030. Mais dans un Etat fédéral, et sans majorité au Congrès, le président brésilien aura une marge de manœuvre limitée.
Lula réélu au Brésil : une bonne nouvelle pour l'environnement ?
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