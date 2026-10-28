Le Real Madrid s'excuse auprès de la Chine pour les propos de Mbappé

Les portraits des footballeurs Lionel Messi (g), Kylian Mbappé (c) et Lamine Yamal sur une affiche publicitaire de la marque de produits laitiers Mengniu, le 28 octobre 2026 dans un supermarché à Pékin ( AFP / Pedro PARDO )

Le Real Madrid a présenté mercredi des excuses à la Chine pour les propos tenus par Kylian Mbappé sur l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong, qui lui ont coûté sa collaboration avec plusieurs marques du pays et la suspension des matchs du championnat espagnol par la télévision d'Etat.

Le capitaine de l'équipe de France, dont l'image répandue en Chine, est critiqué pour avoir évoqué l'ancien dirigeant Mao Zedong dans le podcast The Bridge, qui a depuis supprimé l'extrait vidéo. Kylian Mbappé y raconte que le mème à son effigie pour lequel il a "le plus rigolé" est une image qui l'associe à un homme qu'il croit être "un dictateur chinois" : une apparente référence à des montages qui greffent le visage du footballeur sur des images de Mao Zedong.

Le Real Madrid, club où évolue le joueur, a présenté mercredi dans un communiqué "ses excuses au peuple chinois pour le malaise" provoqué par ces déclarations, rappelant son "respect pour la Chine (...) ainsi que pour les millions de supporters chinois" du club espagnol.

La veille, Kylian Mbappé s'était excusé dans un communiqué diffusé en français, anglais et mandarin.

"Je présente mes excuses à toutes celles et ceux que mes mots ont heurtés. Ce n'était absolument pas mon intention. J'ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé", avait écrit le joueur. La Liga s'était aussi excusée mardi.

"Nous prenons au sérieux les excuses présentées par la personne concernée", a déclaré mercredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, lors d'un point presse régulier.

Mao Zedong est un personnage central de l'histoire chinoise, toujours décrit officiellement comme un héros malgré des chapitres très sombres et les millions de morts auxquels des historiens associent son exercice du pouvoir.

Trois grandes entreprises chinoises avaient annoncé mardi rompre leur coopération avec la star du Real Madrid, et la télévision d'État a suspendu la diffusion des matches du championnat espagnol.

Critiques en ligne

Les déclarations initiales de Kylian Mbappé n'ont pas été publiées - ou ont été supprimées - sur les réseaux sociaux chinois, soumis à une surveillance stricte. Les médias d'État omettent eux aussi toute référence à Mao Zedong, rapportant que le footballeur a tenu des "propos inappropriés concernant la Chine".

Les critiques ont tout de même continué à pleuvoir mercredi sur les plateformes chinoises, dont des propos racistes comparant le joueur à "un chimpanzé aux muscles puissants mais à l'esprit simple".

Le compte du footballeur Kylian Mbappé sur le réseau chinois Weibo inaccessible, le 28 octobre 2026 à Shanghai ( AFP / Jade GAO )

"Ses propos étaient blessants envers la Chine et le peuple chinois, donc ils ne peuvent pas être traduits", écrit un internaute sur le réseau social Weibo.

Il est désormais impossible de s'abonner aux comptes de la star du Real Madrid sur les plateformes Weibo et Xiaohongshu (aussi appelée "RedNote"), sur lesquelles il rassemble en tout plus de deux millions d'abonnés.

Selon des médias chinois, plusieurs marques comme Dior et Hublot ont supprimé les contenus liés au capitaine de l'équipe de France de leurs comptes Weibo.

En recherchant le nom en mandarin du footballeur sur les comptes Weibo de Dior et Hublot, des journalistes de l'AFP n'ont obtenu aucun résultat.

Au-delà des réseaux sociaux, le nom de Mbappé s'efface des magasins. Dans la principale boutique Adidas de la capitale chinoise, des journalistes de l'AFP ont pu voir des maillots du Real Madrid en vente, mais aucun n'arborait le nom de Mbappé.

En revanche, il est toujours possible de se procurer des produits dérivés non officiels à l'effigie de la star sur l'application Taobao.

Kylian Mbappé est éminemment populaire en Chine. Il est même affectueusement surnommé "Guigui" ("tortue") en raison de son apparition dans un autre mème ancien autour des Tortues Ninja.

Dans le monde, le capitaine de l'équipe de France fait l'objet de nombreux montages mêlant ses traits à ceux de diverses figures historiques, souvent autoritaires, pour moquer ou critiquer l'ascendant qu'il exercerait dans le vestiaire.

Avant lui, d'autres grands sportifs ont subi de vigoureux retours de bâton pour des propos sur le président Xi Jinping, Taïwan ou Hong Kong.