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Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3
information fournie par Boursorama 29/09/2026 à 16:47

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Dans ce numéro de BoursoFocus, Luc Maruenda, directeur du département Wealth Solutions chez Eurazeo, dresse le bilan du premier semestre 2026 pour le fonds EPVE 3, un support qui permet d'investir dans la dette privée et le private equity et qui fait partie de l'offre de Boursobank. Après une année 2025 en demi-teinte, il analyse le retour du fonds sur son objectif de performance et une collecte qui reste stable dans un marché en décroissance, revient sur la résilience d'EPVE 3 face aux vagues de rachats qui ont secoué le marché de la dette privée et explique les implications de la nouvelle doctrine de l'AMF sur les fonds evergreen.

Banque privée
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