Anthropic en Bourse : dernière introduction record avant le krach ?

information fournie par Ecorama • 27/10/2026 à 14:10

Anthropic prépare une introduction en Bourse historique au moment même où les valeurs technologiques traversent une phase de forte volatilité. Malgré une croissance spectaculaire de son activité, les investisseurs s'interrogent sur la rentabilité réelle de l'intelligence artificielle et sur l'endettement colossal généré par les investissements dans les infrastructures numériques.

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L'opération pourrait devenir un test grandeur nature pour mesurer si l'enthousiasme autour de l'IA reste intact ou si Wall Street commence à craindre une nouvelle bulle technologique. L'analyse de Jean Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, Ecorama du 27 octobre 2026, présentée par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com.