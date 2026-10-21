Hélicoptères et policiers dans le centre de Paris : les quartiers des Halles et de la place de la République ont été placés pour une deuxième nuit sous couvre-feu, de 23h à 6h du matin, après un week-end de pillages et de violences en marge des manifestations.
Deuxième nuit de couvre-feu à Paris
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