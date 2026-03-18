Au programme de ce nouveau numéro 100 % cinéma, Nina Masson et Thomas Baurez reviennent sur les sorties cinéma de la semaine, à commencer par "Les Rayons et les Ombres" du réalisateur césarisé Xavier Giannoli, une plongée dans la France de la collaboration avec Jean Dujardin. Au programme également : "Projet dernière chance", avec Ryan Gosling, et "La Danse des renards", l’histoire de deux adolescents sur le ring de la vie avec Samuel Kircher.
"Les Rayons et les Ombres", plongée dans la France de la collaboration
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