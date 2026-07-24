A Reims, les maîtres verriers de l'atelier multicentenaire Simon-Marq sont en plein travail : ils y fabriquent les futurs vitraux contemporains de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris.
Les nouveaux vitraux de Notre-Dame de Paris installés à l'automne
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