Des échauffourées ont éclaté samedi entre gendarmes et membres de la Coordination rurale (CR), qui bloquent depuis plusieurs jours le dépôt de carburant de Bassens, près de Bordeaux.
Colère agricole: échauffourées lors d'un déblocage d'un dépôt de carburant
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro