A Alep, l'armée syrienne a annoncé samedi avoir achevé "une opération de sécurité complète" dans un des deux quartiers où elle affrontait des combattants kurdes depuis mardi.
L'armée syrienne déployée dans le quartier de Cheikh Maqsoud à Alep
