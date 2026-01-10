Le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales de la CAN 2025 en battant le Cameroun 2-0 à Rabat. "C’est historique, 22 ans que le Maroc n’avait pas atteint les demi-finales", s’est félicité Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas. Le Maroc affrontera le 14 janvier le vainqueur d’Algérie-Nigeria.
CAN 2025 : le Maroc dompte le Cameroun et s'invite dans le dernier carré
