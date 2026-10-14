Acheter directement depuis ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles : c'est le pari de Lemrock. Lauréate du prix IVY Tech 2026, cette jeune pousse française ambitionne de devenir un leader européen du "commerce agentique". Sa cofondatrice, Roxane Laigle, était l'invitée de "l'Info éco".
Lemrock, la pépite française qui veut révolutionner le commerce en ligne grâce à l'IA
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