Le portefeuille de l'Agence des participations de l'État a progressé de près de 10 % en un an. L'État détient des parts dans 87 entreprises ou entités, avec une priorité donnée aux secteurs jugés stratégiques.
L'État actionnaire : un portefeuille de 230 milliards d'euros
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