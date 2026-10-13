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L'État actionnaire : un portefeuille de 230 milliards d'euros

information fournie par France 24 13/10/2026 à 12:08

Le portefeuille de l'Agence des participations de l'État a progressé de près de 10 % en un an. L'État détient des parts dans 87 entreprises ou entités, avec une priorité donnée aux secteurs jugés stratégiques.

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