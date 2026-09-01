Les ministres du Commerce et des Technologies des principales économies mondiales se réunissent à Chapel Hill, en Caroline du Nord, à l'occasion de la réunion ministérielle du G20 sur l'innovation organisée par les États-Unis.
Le Sommet de l'innovation du G20, axé sur les technologies, s'ouvre en Caroline du Nord
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