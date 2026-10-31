Soir de gala au Havre pour le PSG. En ouverture de la 9e journée de Ligue 1, les Parisiens ont écrasé Le Havre au stade Océane grâce à un Achraf Hakimi omniprésent (5-1). Auteur d’un triplé et de deux passes décisives, le Marocain a été décisif sur l’ensemble des cinq buts de son équipe. Le PSG consolide ainsi sa première place, tandis que Le Havre reste bon dernier.
Le PSG enchaîne une 9e victoire consécutive grâce à un triplé d’Achraf Hakimi
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