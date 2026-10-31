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Le PSG enchaîne une 9e victoire consécutive grâce à un triplé d’Achraf Hakimi

information fournie par France 24 31/10/2026 à 11:20

Soir de gala au Havre pour le PSG. En ouverture de la 9e journée de Ligue 1, les Parisiens ont écrasé Le Havre au stade Océane grâce à un Achraf Hakimi omniprésent (5-1). Auteur d’un triplé et de deux passes décisives, le Marocain a été décisif sur l’ensemble des cinq buts de son équipe. Le PSG consolide ainsi sa première place, tandis que Le Havre reste bon dernier.

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