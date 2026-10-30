Quel sera le choix des femmes lors des élections de mi-mandat aux États-Unis ? Donald Trump ne cesse de détricoter les droits des femmes : en s’attaquant à l'avortement, puis en soutenant des mesures qui pourraient limiter le nombre d'électrices. Le documentariste Brice Lambert, auteur du film "Sexe faible : l’Amérique en guerre contre ses femmes", qui a reçu le prix Albert-Londres, et l'historienne Emilie Q. Mitran racontent la place des femmes dans cette Amérique de plus en plus misogyne.
Élections de mi-mandat : une bataille pour les droits des femmes aux États-Unis
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro