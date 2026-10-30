Une centaine de personnes étaient rassemblées, jeudi à Paris, au campus Grands Moulins, à l'appel du coordination régionale étudiante. Les dernières annonces gouvernementales allant du remplacement de Parcoursup à des places supplémentaires à l'université n'ont pas convaincu tout le monde.
Mobilisation étudiante : les réponses du gouvernement, "des miettes et une arnaque"
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