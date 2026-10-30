Les forces israéliennes démolissent les maisons des familles de Palestiniens accusés d'avoir mené une récente attaque au cours de laquelle deux soldats israéliens ont été tués. Ces démolitions, dans le secteur de Farch al-Hawa, s'inscrivent dans le cadre d'une opération militaire lancée par Israël dans la Cisjordanie occupée vendredi dernier, comprenant des fouilles et la démolition de bâtiments.
Cisjordanie : Israël démolit des immeubles résidentiels à Hébron
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