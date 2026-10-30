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Michigan : des voisins divisés à l'approche des élections de mi-mandat

information fournie par AFP Video 30/10/2026 à 16:26

Après avoir voté pour Joe Biden en 2020, le Michigan a été remporté par Donald Trump en 2024. Aux élections de mi-mandat, le siège de sénateur est disputé entre démocrate et républicain dans une course serrée. Dans une banlieue de Detroit, les voisins sont divisés et surtout préoccupés par le coût de la vie.

USA 2024
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