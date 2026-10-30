Après avoir voté pour Joe Biden en 2020, le Michigan a été remporté par Donald Trump en 2024. Aux élections de mi-mandat, le siège de sénateur est disputé entre démocrate et républicain dans une course serrée. Dans une banlieue de Detroit, les voisins sont divisés et surtout préoccupés par le coût de la vie.
Michigan : des voisins divisés à l'approche des élections de mi-mandat
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro