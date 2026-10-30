Il est l'un des artistes sénégalais les plus reconnus de sa génération. Omar Victor Diop utilise le portrait et l’autoportrait pour questionner la représentation des personnes noires et faire émerger des histoires trop souvent oubliées. De la résistance à l’esclavage aux luttes contemporaines contre les discriminations raciales, son travail fait dialoguer mémoire et actualité. Louise Dupont l'a rencontré à AKAA 2026, la foire d'art contemporain africaine.
Omar Victor Diop raconte les sociétés africaines
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