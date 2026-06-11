Le pape Léon XIV bénit la plus haute tour de la Sagrada Familia après une messe célébrée à l'intérieur de la célèbre basilique de Barcelone, qui est désormais l'église la plus haute du monde.
Le pape bénit la plus haute tour de la Sagrada Familia à Barcelone
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