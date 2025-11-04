 Aller au contenu principal
Le Goncourt attribué à Laurent Mauvignier pour "La maison vide"

information fournie par AFP Video 04/11/2025 à 20:20

Laurent Mauvignier a obtenu mardi le prix Goncourt pour "La maison vide" (Minuit), une vaste fresque familiale de 750 pages présentée comme un roman "fondamental" par le jury du plus prestigieux prix littéraire français.

