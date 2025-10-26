Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

Le candidat démocrate pour la mairie de New York Zohran Mamdani lors d'un tournoi de footbal à New York, le 19 octobre 2025. ( AFP / ANGELA WEISS )

Largement inconnu il y a encore quelques mois, Zohran Mamdani, élu local de la gauche du Parti démocrate issu d'une famille d'intellectuels de la diaspora indienne, pourrait devenir l'un des plus jeunes maires de l'histoire de New York, et le premier musulman.

Depuis sa victoire surprise à la primaire de son parti en juin, les New-Yorkais se sont habitués à voir son visage barbu et souriant à la télé, ou reproduit sur les gros badges colorés que ses jeunes supporteurs arborent fièrement dans le métro.

Agé de 34 ans, le favori des sondages est né en Ouganda dans une famille d'origine indienne, et vit aux Etats-Unis depuis ses sept ans. Il a été naturalisé américain en 2018.

Souvent rappelé à son statut de "nepo baby" ("fils de"), il est l'enfant de Mira Nair, réalisatrice renommée ("Salaam Bombay!", Caméra d'or à Cannes, "Le mariage des moussons", Lion d'Or à Venise), et Mahmood Mamdani, professeur d'anthropologie et sciences politiques à l'université Columbia, spécialiste reconnu de l'Afrique.

Son parcours est celui d'une certaine jeunesse libérale dorée de New York: lycée d'élite (Bronx High School of Science) puis le Bowdoin College dans le Maine, université connue pour être un bastion progressiste.

Sous l'alias Young Cardamom, il tente en 2015 de se lancer dans le rap, influencé notamment par Das Racist, groupe new-yorkais à la fois innovant et potache dont deux des membres sont d'origine indienne, jouant avec les références et les clichés du sous-continent.

L'expérience ne dure pas - il se reconnaît lui-même comme "artiste de seconde zone". Mais lorsqu'il lit que le rappeur Heems (Himanshu Suri) soutient un candidat au conseil municipal, il rejoint sa campagne en tant que militant: le virus de la politique ne le quittera plus.

Des garçons brandissant des panneaux en soutien au candidat démocrate pour la mairie de New York Zohran Mamdani, lors tournoi de football le 19 octobre 2025 à New York. ( AFP / ANGELA WEISS )

Il devient conseiller en prévention des saisies immobilières, aidant des propriétaires modestes en difficulté financière à éviter de perdre leur logement.

- Campagne à l'ancienne et réseaux -

Et c'est à Astoria dans le Queens, quartier creuset des vagues migratoires les plus récentes où il travaille, qu'il est élu en 2020, comme représentant du district à l'Assemblée de l'Etat de New York.

Réélu par deux fois, c'est sur le terrain, que ce "socialiste" revendiqué se forge cette image qui va faire sa force: celle d'un musulman progressiste, aussi à l'aise à une marche des fiertés qu'à une rupture du jeûne de l'Aïd.

Une image à laquelle il joint un programme en forme de credo: "affordability", rendre cette ville parmi les plus chères du monde "abordable" pour tous ceux qui ne sont pas riches, c'est-à-dire la majorité de ses quelque 8,5 millions d'habitants. Pour cela, il promet plus de loyers encadrés, des crèches et des bus gratuits, des épiceries de quartier gérées par la ville.

Farouche défenseur de la cause palestinienne depuis ses années étudiantes, ses prises de position sur Israël (qualifié de "régime d'apartheid") et la guerre à Gaza (un "génocide"), lui valent l'hostilité d'une partie de la communauté juive. Pour tenter de rassurer, il n'a eu de cesse ces derniers mois de se montrer ferme contre l'antisémitisme.

Énergique opposant à Donald Trump, qui le qualifie de "petit communiste", Zohran Mamdani est paradoxalement, comme lui, un "outsider" dans un vieux monde politique dont les électeurs ne veulent plus, estime Costas Panagopoulos, professeur en sciences politiques à la Northeastern University.

"Il a réussi à rallier le soutien des électeurs insatisfaits, les New-Yorkais frustrés par le statu quo et qui estiment que l'establishment ignore leurs besoins et leurs priorités", dit-il.

Le jeune élu fan de cricket et de football, récemment marié à l'illustratrice américaine Rama Duwaji, a su également mettre à profit ses qualités de militant, avec une campagne de porte-à-porte et de tractage efficace, et une utilisation massive, innovante et souvent drôle, des réseaux sociaux.

Pour Lincoln Mitchell, de l'université Columbia, "il a incarné une sorte d'hybride entre une campagne à l'ancienne des années 1970 et une campagne ultra-moderne de 2025".