Alors que le contexte économique et géopolitique semble reléguer les thématiques ESG au second plan, les obligations vertes continuent de séduire. Entre hausse des taux, tensions budgétaires et essoufflement apparent de la finance durable, leur attractivité reste-t-elle intacte ? Pourquoi malgré les vents contraires, ces titres pourraient bien garder tout leur sens dans une stratégie d'investissement responsable ? Les explications de Nicolas Coulon, Gérant obligataire chez Ofi Invest AM.
Des obligations vertes qui conservent tout leur intérêt ?
