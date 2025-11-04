"Notre responsabilité de politique c'est de faire en sorte que des événements tels que celui-là ne puissent pas se reproduire", réagit Marine Le Pen suite à la mise en examen et le placement en détention provisoire d'un homme pour homicide routier après la mort à Lille de Mathis, 19 ans. SONORE
Marine Le Pen réagit à la mise en examen d'un homme après un homicide routier
