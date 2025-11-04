Des images de drones et de caméra-piéton de la police publiées par le gouvernement de l'État de Rio de Janeiro montrent les scènes de l'opération policière la plus meurtrière de l'histoire du Brésil, menée le 28 octobre dans deux favelas.
Raid policier à Rio: saisie d'armes évaluée à plus de 2 millions d'euros
