Dans les rues de la capitale Abuja, des Nigérians réagissent aux menaces du président américain Donald Trump d'une intervention militaire, après les récentes attaques visant des chrétiens dans le pays d'Afrique de l'ouest.
Nigeria: dans les rues d'Abuja, réactions aux menaces de Trump
