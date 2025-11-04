"C'est tellement important pour moi", se félicite le lauréat du prix Goncourt 2025, Laurent Mauvignier, qui a obtenu la plus prestigieuse récompense littéraire en France pour "La Maison vide" (Minuit).
Goncourt 2025: "C'est tellement important pour moi" (Laurent Mauvignier)
