Goncourt 2025: "C'est tellement important pour moi" (Laurent Mauvignier)

information fournie par AFP Video 04/11/2025 à 15:25

"C'est tellement important pour moi", se félicite le lauréat du prix Goncourt 2025, Laurent Mauvignier, qui a obtenu la plus prestigieuse récompense littéraire en France pour "La Maison vide" (Minuit).

