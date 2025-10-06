Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. En deux minutes, un expert du groupe répond de façon claire et concrète aux questions que vous vous posez sur ce type d'investissement en tant qu'investisseur particulier. Pour ce 5e numéro, on entre dans la richesse de cette classe d'actifs en expliquant quelles sont les différentes stratégies d'investissement possibles.
Le lundi c'est private equity : quelles sont les différentes stratégies en private equity
