Alors que l’Europe durcit ses frontières et restreint ses politiques migratoires, l’Espagne surprend avec une politique migratoire accueillante. Entre janvier et juin 2025, 77 000 demandes d’asile ont été déposées en Espagne. Derrière ce chiffre, une stratégie assumée : Madrid multiplie les dispositifs pour régulariser, insérer et stabiliser les nouveaux arrivants. Reportage Maude Petit-Jové et Mathilde Lopinski.
En Espagne, les migrants, pierre angulaire de la croissance
