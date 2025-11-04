 Aller au contenu principal
Le ministre du Travail reçoit les syndicats pour relancer le dialogue sur les retraites

information fournie par AFP Video 04/11/2025 à 12:35

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou et son homologue de la Fonction publique, David Amiel, rencontrent les partenaires sociaux, à l'occasion de l'ouverture de la conférence Travail et Retraites, pour tenter de relancer le dialogue social sur ces sujets après l'échec du conclave, mais en l'absence notable de la CGT. IMAGES

1 commentaire

  13:29

    Le ministère du travail travaille à sabrer les travailleurs et les retraités? Il va falloir tailler dedans à la tronçonneuse?

