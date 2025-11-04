Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou et son homologue de la Fonction publique, David Amiel, rencontrent les partenaires sociaux, à l'occasion de l'ouverture de la conférence Travail et Retraites, pour tenter de relancer le dialogue social sur ces sujets après l'échec du conclave, mais en l'absence notable de la CGT. IMAGES
Le ministre du Travail reçoit les syndicats pour relancer le dialogue sur les retraites
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro