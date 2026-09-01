Après avoir unilatéralement rebaptisé le golfe du Mexique en "golfe d’Amérique", Donald Trump s'attaque au Canada. Son récent décret visant à renommer le célèbre "lac Ontario" en "lac Amérique" a provoqué un véritable casse-tête pour les applications de cartographie comme Google et Apple Maps ... et donné naissance à de folles rumeurs de représailles maritimes.
Lac Ontario ou Lac Amérique : Google a-t-il adopté la dénomination voulue par Trump ?
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