"Stressée," "plutôt détendu," "confiant"... Des élèves de terminale se sont exprimés lundi avant de commencer à plancher sur l'épreuve du baccalauréat de philosophie, dans un lycée de Strasbourg.
"La philo, ça va aller": à Strasbourg, des élèves réagissent avant l'épreuve du baccalauréat
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