La flambée des taux souverains peut-elle dégénérer en crise financière ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 11/09/2026 à 14:10

La BCE a relevé ses taux et la Fed pourrait suivre, dans un contexte de pétrole à plus de 100 $ et de tensions sur les taux souverains qui atteignent 4,90 % aux États Unis et 4,45 % en France. Les banques centrales veulent affirmer leur crédibilité, mais le durcissement monétaire pourrait devenir risqué si les taux longs franchissent la zone rouge. Entre erreurs possibles de politique monétaire, marché obligataire sous pression et spectre d’une crise financière, la rentrée s’annonce particulièrement délicate. Débat entre Franck Dedieu rédacteur en chef Économie à Marianne et Edouard Tetreau, essayiste et chroniqueur au Figaro. On va pas se fâcher du 11 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com