Le chancelier Friedrich Merz était sous pression lundi 21 septembre pour se relancer, après des défaites électorales régionales face à la gauche radicale et l'extrême droite, cette dernière prédisant même son départ avant la fin de l'année. Dans le nord-est du pays, au Mecklembourg-Poméranie occidentale, son parti conservateur, la CDU, est éliminé de l'assemblée, faute d'atteindre le score éliminatoire de 5%, une première pour un Etat régional dans l'histoire du pays depuis 1945. Pour plus d'analyse, Paul Maurice, secrétaire général au comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, était l'invité de FRANCE 24.
Allemagne : "Pour la première fois de son histoire, la CDU va être exclue d'un parlement régional"
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