D’où viennent les musiques urbaines ? Dans la série "Full Circle", Mr. Jahill et James Cabron donnent la parole à 76 artistes, dont Bennie Man, Machel Montano et Jacob Desvarieux, pour raconter l’histoire de ces musiques qui ont voyagé, évolué… mais qui gardent une même racine : l’Afrique.
"Full Circle" : une musique, une histoire, une racine
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