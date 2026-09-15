À six mètres sous la Méditerranée, Sofiane Benyahia coud. Ici, pas de tissu, mais canettes éventrées, épuisettes trouées et autres déchets en plastique récupérés sous l’eau qui deviennent, entre les mains de l'artiste plasticien apnéiste, des œuvres d'art.
En apnée, un artiste plasticien coud les déchets de la Méditerranée
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