La Commission européenne a salué mardi "l'arrêt historique" rendu par la Cour de l'Union européenne de justice sur les personnes LGBT+ en Hongrie. "La Cour a confirmé que la Hongrie a agi en violation des valeurs fondatrices de l'Union européenne", affirme Eva Hrncirova, porte-parole de la Commission. Cet arrêt, relatif à une loi hongroise de 2021 sous Viktor Orban, estime que Budapest a "violé le droit de l'Union" en "stigmatisant et marginalisant" les personnes LGBT+.
L'UE salue l'arrêt "historique" de la Cour de justice sur les personnes LGBT+ en Hongrie
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