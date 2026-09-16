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L’Oréal peut-il durablement rester le champion du CAC 40 ?

information fournie par Ecorama 16/09/2026 à 14:05

L'Oréal devient la première capitalisation du CAC40, profitant d'un secteur du luxe en difficulté et d'une résilience rare dans la consommation. Malgré un contexte compliqué depuis 2022, le groupe surperforme régulièrement son industrie, porté par des produits dont les consommateurs réduisent peu les dépenses. Cette progression interroge sur sa capacité à maintenir son leadership face à LVMH et TotalEnergies. L'analyse de Philippe Waechter, chef économiste chez Ostrum AM. Ecorama du 16 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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