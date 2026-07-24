Estivants, résidents, ce sont 40.000 personnes qui étaient évacuées vendredi de la très touristique presqu'île du Cap-Ferret face au "plus gros feu de la saison", selon le ministre de l'Intérieur, qui dévore la forêt en Gironde mais aussi dans les Landes voisines.
L'incendie en Gironde a "parcouru plus de 10.000 hectares", selon Nuñez
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