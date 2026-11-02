A l'aube de son deuxième mandat, Donald Trump avait promis à la population le retour du "golden age", l'âge d'or des Etats-Unis et se faisait le héraut du pouvoir d'achat. Deux ans plus tard, le bilan n'est pas aussi glorieux qu'annoncé. La guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz ont fait exploser le prix du carburant. L'inflation atteint 3,6% en septembre quand les salaires n'ont progressé que de 3%. La croissance est bonne à +3,4% mais la dette dépasse les 40 000 milliards de dollars.
L'économie américaine au coeur des préoccupations pour les Midterms
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