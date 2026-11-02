Un sapeur-pompier a été très grièvement blessé par balle dimanche lors d'une intervention sur un feu de véhicules près de Marseille, et son assaillant a été rapidement interpellé.
Un pompier grièvement blessé par balle près de Marseille
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